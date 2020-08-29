أخبار البنوك.. طريقة دفع أقساط شقق الإسكان دون الذهاب للبنك

توفر وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية الجديدة الكثير من الوحدات السكنية المدعمة للمواطنين، سواء كانت لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، بنظام تقسيط يجرى تحديده وفق الإعلانات والمشروعات المقدمة، وبمجرد أن يجرى تخصيص الوحدة السكنية ودفع مقدم الحجز، يجرى تقسيط المبلغ المتبقي على شهور محددة.

وسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى إتاحة خدمة دفع الأقساط إلكترونيا من خلال المحافظ الإلكترونية بالتعاون مع شركات الهاتف المحمول؛ للتوفير على العميل الذهاب للبنك كل شهر ودفع القسط، وتستعرض "الوطن" في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية وتغطية أخبار البنوك، خطوات سداد أقساط التمويل العقاري من خلال المحفظة الالكترونية للهاتف المحمول، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

- تحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية للبنك الذي تقوم من خلاله بسداد أقساط الوحدة السكنية، بعد أن يتم فتح المحفظة من خلال البنك.

- وبحلول موعد سداد القسط الشهري، يرسل البنك طلب تحصيل القسط على تطبيق محفظة الهاتف المحمول الخاص بك في التاريخ المقصود للسداد.

- وبعد مراجعة بيانات القسط والتأكد منها، يوافق البنك على السداد من خلال إدخال الرقم التعريفي الشخصي الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

- ثم يرسل البنك رسالة لتأكيد المعاملة، والتي يمكن استخدامها كإيصال لضمان الحقوق وإثبات عملية دفع القسط.

- كما يمكن دفع الأقساط الشهرية من خلال كارت المدفوع مقدما، والذي يقوم البنك بإصداره أو فتح المحفظة الالكترونية للعميل من خلال التواصل مع شركة الهاتف المحمول التابع لها الرقم الخاص بالعميل والمسجل بالبنك.