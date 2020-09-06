مصرع شخصين وإصابة 13 في حادثين مروريين بالسويس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين في حادثين بطرق السويس والعين السخنة، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفيي السويس العام.

كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بتعرض سيارتين للانقلاب بطرق "السويس – القاهرة" وطريق العين السخنة.

والحادث الأول، هو تعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق "السويس- القاهرة"، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص.

كما انقلبت سيارة ميكروباص تقل عمالا بطريق "السويس- العين السخنة"، وأصيب 7 أشخاص.

وأكد مصدر طبي، أنه جار علاج المصابين، بمستشفيي التامين الصحي في محافظة السويس.