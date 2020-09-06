مصرع شخصين وإصابة 13 في حادثين مروريين بالسويس
كتب:
سيد نون
11:11 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
ارشفية
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين في حادثين بطرق السويس والعين السخنة، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفيي السويس العام.
كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بتعرض سيارتين للانقلاب بطرق "السويس – القاهرة" وطريق العين السخنة.
والحادث الأول، هو تعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق "السويس- القاهرة"، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص.
كما انقلبت سيارة ميكروباص تقل عمالا بطريق "السويس- العين السخنة"، وأصيب 7 أشخاص.
وأكد مصدر طبي، أنه جار علاج المصابين، بمستشفيي التامين الصحي في محافظة السويس.