القبض على موظفة وعامل في القاهرة بتهمة التزوير

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم القبض على موظفه بجهة حكومية وعامل، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بالعاصمة تفيد بقيام موزف بتزوير المحررات الرسمية ، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية مقلد) وبمواجهته إعترف بتصنيعه بناءً على طلب (إحدى السيدات، موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة ) مقابل مبلغ مالى للتمكن من التحايل على المواطنين المخالفين للمبانى بدون ترخيص. بإجراء التحريات وجمع المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المُشار إليها وبحوزتها (هاتف محمول)، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول أنكرت ما نسب إليها، وإدعت عدم صلتها بالمذكور وبفحص هاتفها المحمول تبين احتوائه على محادثات بينهما وكذا رسائل من بعض المواطنين تتضمن طلب إنهاء أوراق خاصة بهم بالحي محل عملها خارج نطاق اختصاصها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.