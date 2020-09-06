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بدء الدراسة في المدارس الدولية الرسمية 27 سبتمبر

كتب:

محمود عبدالرحمن
11:55 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
إحدى المدارس الرسمية الدولية تعلن بدء الدراسة 27 سبتمبر الجاري

إحدى المدارس الرسمية الدولية تعلن بدء الدراسة 27 سبتمبر الجاري

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المدارس الدولية الرسمية، يفيد ببدء الدراسة فيها 27 سبتمبر الحالي.

وعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اجتماعا مع حسن عبدالمنعم المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمصر، وتقرر انطلاق الدراسة 27 سبتمبر الحالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت فى وقت سابق اجتماعًا مع مديرى مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، لمناقشة آليات العمل، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد في هذه المدارس.

وأكدت الوزارة أنّ المدارس الرسمية الدولية تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطاني، ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، والتنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التى تتواجد بها هذه المدارس وتقديم الدعم الكامل لـ11 مدرسة.

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