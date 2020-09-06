هكذا حولت الغدة الدرقية دفة رجاء الجداوي من عروض الأزياء إلى التمثيل

"هتفضلي شيك طول عمرك".. هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة رجاء الجداوي في إحدى الاحتفالات، لتنهمر "الجدواي" باكية بسبب كلماته لها، فرغم اعتزالها عالم الموضة والأزياء، إلا أنها كانت لا تزال رمزًا للأناقة وعنوانًا للجمال.

وتحدثت "الجداوي" عن سبب اعتزالها عروض الأزياء في حوار سابق لـ"الوطن"، قائلة، "اعتزلت عالم الأزياء مع أول يوم في مسرحية الواد سيد الشغال، ولكنني لم أعتزله رسمياً، فالأمر تم بالتدريج، وتحديدا عندما بدأ وزني يزداد بعدما أزلت الغدة الدرقية".

"ابتعدت تماماً عن مجال تصميم الأزياء، فبعدما كنت بوزن الغزالة 51 كيلو، زاد وزنى لـ71 كيلو"، هكذا تحدث عن مرضها، "كان من الصعب أن أعمل بالموضة، وبدأت رحلتي في الفن".

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يومًا مع فيروس كورونا، الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة كان مسلسل "لعبة النسيان" في شهر رمضان الماضي مع الفنانة دينا الشربيني.

وشهد الإعلان الدعائي لفيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الفنان حسن الرداد، عرض 4 لقطات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في آخر ظهور سينمائي لها قبل رحيلها.