الهند تسجل 90 ألفا و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 90 ألفا و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و113 ألفا و811 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، في بيان وفق ما أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد، بأنه جرى تسجيل 1065 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 70 ألفا و626 حالة.

كان فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.