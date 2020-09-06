"الأوقاف" تطلق حملة "أرضنا عرضنا" بمناسبة يوم الفلاح

أطلقت زارة الأوقاف حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ، وليس إهدارها أو الاعتداء عليها، بمناسبة يوم الفلاح المصري الذي يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن الحملة ستكون تحت عنوان: "أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها"، قصد التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يقول نبينا: "مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ"، ويقول النبي: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا"، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول.