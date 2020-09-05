الأوقاف: افتتاح 3602 مسجد خلال 6 سنوات بـ3 مليارات جنيه

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن عدد المساجد التي اُفتتحت على مدار 6 سنوات بلغت 3602 مسجد بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف افتتح أمس 7 مساجد في جنوب سيناء و7 مساجد بالإسكندرية، وهناك مساجد في أماكن أخرى مثل الأسمرات بالقاهرة، ومؤكدًا أن الافتتاحات ستتوالى الفترة المقبلة.

وأضاف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن نقل صلاة الجمعة من عدة مساجد أمس هدفه الرد على القنوات المغرضة حتى تتوارى خجلًا من ادعائاتها، موضحًا أن تأخرهم في نقل صلاة الجمعة لأكثر من 18 دقيقة دليلًا على التواري عن المشهد.

وأوضح جابر طايع أنه سيتم افتتاح 314 مسجدًا بعد الإحلال والتجديد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهناك 121 مسجدًا تم تجديدها على نفقة الأوقاف، لافتًا إلى أن هناك زوايا غير مرخصة وأُنشئت بالمخالفة للقانون.