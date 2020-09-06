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عاجل.. فتح طريق القصير تجاه قفط بعد إغلاقه بسبب السيول

كتب:

محمد بركات
12:08 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
سيول

سيول

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق القصير اتجاه قفط أمام حركة المرور، بعد إغلاقه منذ مساء أمس بسبب السيول.

ويستمر حاليا إغلاق طرق (الشيخ فضل - رأس غارب)،  و(سفاجا - سوهاج)، (الأقصر - نجع حمادي)، (الأقصر - الوادي الجديد) و(قنا - سوهاج) الصحراوي الغربي.

ومساء أمس جرى إغلاق طرق (سفاجا - سوهاج) و(رأس غارب - الشيخ فضل)، بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق (قفط - القصير) و(قنا - سفاجا) في قنا، بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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