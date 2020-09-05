"الأرصاد": السيول مستمرة على مصر.. غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار المتوسطة والشديدة بدأت على بعض المناطق المتفرقة في جنوب سيناء ومناطق جنوب الصعيد، خاصة محافظة قنا، حيث إن المياه تجمعت في الوديان.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الأمطار الشديدة تكثر في الأماكن المرتفعة على سلاسل البحر الأحمر، حيث إن المياه تتجمع في مخرات السيول، موضحة أن هناك العديد من الطرق أغلق متأثرة بالعواصف الترابية والرعدية والتي تنخفض معها الرؤية للمواطنين.

وتابعت: "السيول مستمرة غدًا على بعض المناطق في سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر. هناك فرص لتشكل السيول وسقوط الأمطار وتنحصر الأمطار يوم الاثنين على جنوب سيناء".