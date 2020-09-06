الأرصاد: الطبيعة الجغرافية لسيناء والبحر الأحمر السبب في السيول

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الإثنين الماضي ونحن "شبه" بدأنا في فصل الخريف، وكان ذلك عندما حذرنا من فرص سقوط أمطار، وبالفعل كان هناك أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وهو ما حدث وسقطت أمطار من متوسطة لغزيرة، وخاصة أمس.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه الأمطار أدت لتشكل السيول لأن الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق أدت إلى تجمع الأمطار في الأماكن المرتفعة ثم انحدرت في الوديان وتشكلت السيول وأدى ذلك إلى إغلاق العديد من الطرق، أمس، "طريق الزعفرانة، رأس غارب، سفاجا، وقنا".

وتابعت، أنه مع هذه الأمطار الرعدية كان هناك نشاط رياح وخاصة على مدينة الأقصر وقنا وانخفضت الرؤية الأفقية مع فرص الأمطار الرعدية وهو المتوقع أن يستمر معنا اليوم أيضا، مؤكدة أن هناك تنسيق كامل بين كل قطاعات وجهات الدولة وأيضا يتم التنسيق عن طريق غرفة عمليات مجلس الوزراء وأنه فور إصدار النشرات والبيانات الجوية يتم إرسالها لكل المحافظين والجهات المعنية في الدولة ويتم التنسيق لكي تأخذ كل محافظة احتياطاتها.

وأكملت، أنه بالرغم مما حدث أمس وإغلاق الطرق لم يحدث أي خسائر سواء مادية أو بشرية نتيجة أن كل المحافظات وغرف العمليات تقوم بدورها بشكل جيد ومتخذين استعدادتهم ولم نشعر بأي خسائر على الرغم من أنه تم إغلاق أكثر من طريق.