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عاجل.. فتح طريق الوادي الجديد اتجاه الأقصر بعد إغلاقه بسبب السيول

كتب:

محمد بركات
10:11 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
السيول

السيول

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الوادي الجديد اتجاه الأقصر، أمام حركة المرور، بعد غلقه منذ مساء أمس بسبب السيول.

واستمر إغلاق طرق (الشيخ فضل - رأس غارب)، (قفط - القصير)، و(سفاجا - سوهاج)، (الأقصر - نجع حمادي)، (الأقصر - الوادي الجديد) و(قنا - سوهاج) الصحراوي الغربي.

ومساء أمس جرى إغلاق طرق (سفاجا - سوهاج) و(رأس غارب - الشيخ فضل)، بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق (قفط - القصير) و(قنا - سفاجا) في قنا، بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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