"التأمينات": إعفاء 31 ألف منشأة من المبالغ الإضافية بسبب كورونا

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة خفض رسوم التأمين للقطاع الخاص، قائلًا: "لو تم خصم اشتراكات التأمينات من مرتب الموظفين، فإن الشركة مطالبة بتوريد ما تم خصمه، ولكن هناك بعض الشركات نتيجة أزمات معينة، خصمت للموظفين، ولم تسدد للهيئة القومية، وبالتالي موقف الموظف سليم، ولو بلغ السن سيحصل على معاشه".

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"ON"، إن المبالغ التي تتراكم على الشركات يُحتسب عليها مبالغ إضافية، ومع ظروف جائحة كورونا والتوقف الجزئي بالملف الاقتصادي، قامت الدولة بتحفيز بعض الشركات، خاصة أن هناك شركات عليها مبالغ إضافية تصل لـ300%.

وأشار إلى أنه لو صاحب المؤسسة دفع أصل الاشتراكات سيتم الإعفاء من المبالغ الإضافية، مستطردًا: "هذا القانون ينطبق على 31 ألف منشأة بإجمالي مبالغ إضافية أسقطت 982 مليون جنيه.. وهذه فرصة قد لا تتكرر في المستقبل".