التأمينات تتنازل عن 90% من المبالغ الإضافية لصالح المواطن

صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه ما زالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلى نسبة 90% من قيمة المبالغ الإضافية على الاشتراكات.

وأوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2020 والذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد أصل الدين.

وأضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين 90% و50% فإذا ما تم سداد أصل الاشتراكات خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر يتم الإعفاء من 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عليها وعن شريحة الإعفاءات الثانية والثالثة.

وقال عوض إنه إذا قام المؤمن عليه أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الإضافية بنسبة 70% أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 كانت نسبة الإعفاءات 50% كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.