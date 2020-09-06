"الأعلى للجامعات" يحدد قواعد قبول طلاب الدبلومات الأمريكية

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عددا من القواعد بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، والتي منها أن یكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام 2020 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020-2021 وفقا للضوابط التالية:

1) تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها.

2) تتضمن الشهادة تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية، بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضحا به تواریخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضحا بها تواریخ وجهة الدخول والخروج، تنفيذا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة هذا الشأن، اعتبارا من القبول في العام الجامعي 2020-2021 "تنسيق 2020".

كما أنه يجرى تحديد وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي:

1) يحدد عدد الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد.

2) توزيع الأماكن للطلاب الحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حدة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين على كل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن لكل شهادة على حدة عن 5% من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.

3) أن يكون لحملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة مكان واحد على الأقل في كل كلية أو معهد.

وتابع المجلس بأنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية بالجامعات المصرية حكومية خاصة سواء درس الطالب ثلاثة صفوف دراسية على النظام الأمریكي "G10 , GL1 , G12" أو صفين دراسيين "G11 , G12" أو صف دراسي واحد "G12"، يجب عليه التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات المصرية من حيث "التسلسل الدراسي - المواد المؤهلة - اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هينات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر.

ويجب اجتياز الحد الأدنى المطلوب في امتحانات الـ(SAT)، ويطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية".

- اعتماد وتطبيق اختبارات الـ ACT كاختبارات موازية لاختبارات الـ SAT، ووفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية العام 2020-2021، والتي تتمثل في السماح باحتساب نتيجة امتحانات SAT I & SAT II التي ستعقد في شهر أغسطس وسبتمبر ضمن فرص امتحانات الـSAT التي يحصل عليها طلاب الصف الثاني عشر لهذا العام 2019-2020 عند تقدمهم للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 202-2021، استثناء لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا .

وتابع بانه سيجرى اعتماد کتاب وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطبيق اختبارات الـACT، کاختبارات موازية لاختبارات الـ SAT، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، ويطبق ذلك على طلاب الدبلومة الأمريكية المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية هذا العام 2020-2021.