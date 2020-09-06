القبض على 3 أشقاء والبحث عن شقيقتهم بتهمة خطف عامل

نجحت وزارة الداخلية فى كشف ملابسات اختطاف عامل على يد 3 أشخاص، تبين أن وراء الواقعة ربة منزل وأشقائها الثلاثة وسائق، تم ضبط الأشقاء والسائق، وجار البحث عن ربة المنزل تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإقتياد شقيقه (طالب - مقيم بذات العنوان) لداخل السيارة أثناء سيره بدائرة القسم والهرب به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية " - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا السيدة وتحرير المختطف من داخل مسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهمة الهاربة وقرر اثنان منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما وشقيقتهما الهاربة والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (9 آلاف جنيه) بزعم إعطائها مبلغ مالى قدره (90 ألف جنيه) عملات وطنية مقلدة، فعقدوا العزم على اختطافه لاستعادة المبلغ.

وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين، وقاموا بالاتصال هاتفيا بالمجنى عليه واتفقوا معه على مقابلته لإعطائه مبلغ مالى والحصول منه على عملات ورقية مقلده ولدى مقابلته قاموا باقتياده داخل السيارة المشار إليها (مستأجرة) واحتجازه.. وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.