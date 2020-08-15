المشدد 15 عاما لـ3 متهمين في واقعة خطف واحتجاز مواطنين بالمنيا

قضت اليوم، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجي بمعاقبة 3 متهمين حضوريًا وغيابيًا، بالسجن المشدد 15 عامًا، في تهم خطف واحتجاز مواطنين بدون وجه حق، للتوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

شمل الحكم معاقبة كل من "جمال. م. ع" بالسجن المشدد 15 عامًا، حضوريًا، و"أحمد. س." و"طارق. ع. م" بالسجن 15 عامًا، غيابيًا، ومصادرة السلاح الناري والسيارة المضبوطة في الواقعة، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، إثر قيام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع متهم رابع مجهول بخطف المجني عليهما "وفاء"، وشقيقها "ربيع" داخل سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح واقتادوهما عنوة إلى إحدى الزراعات الكائنة بمركز المنيا واحتجازهما بدون وجه حق وتعذيبهما وإصابتهما بأنحاء متفرقة بالجسم وهتك عرض المجني عليها وإكراهها تحت تهديد السلاح بالتوقيع والبصمة على دفتر إيصالات أمانة على بياض وسرقة مشغولات ذهبية ومنقولات بالإكراه.

وشرع المتهمان الأول والثاني في قتل "محمد" نجل المجني عليها الأولى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الانتقام من أهلية شقيقه إثر تأخره في دفع مبالغ مالية مستحقة عليه للمتهم الأول نظير تعاملات تجارية ومالية بينهما فحاولا خطف شقيقه وعندما قاوم أطلق النيران عليه وأصابه في قدميه وخطف والدته.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم خطف واحتجاز مواطنين بدون وجه حق والتوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح وشروع المتهمين الأول والثالث في القتل العمد وحيازة المتهم الأول سلاحًا ناريًا وذخيرة بدون ترخيص وإرهاب المواطنين إثر إطلاق أعيرة نارية بمدينة المنيا.