ربة منزل تعترف بتدبير زوجها وشقيقها خطف ابن جارهم لطلب فدية بالبحيرة

"جوزي قال لي تعالي نخطف ابن جارنا وناخد فدية مالية 500 ألف جنيه" بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل على زوجها وشقيقها أنهم وراء اختطاف طفل 10 سنوات.

وقالت المتهمة أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الإسكندرية، إنها استدرجت الطفل إلى الشقة بحجة مساعدتها، ثم قاموا بتخديره ونقله إلى شقة بمحافظة البحيرة، ليقرر القاضي حبس المتهمين الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص "مستخلص جمركي، مُقيم بدائرة القسم" بغياب نجله "10 سنوات"، عقب خروجه للهو أمام العقار، وتلقي "جد الطفل" اتصالاً من مجهول وطلب منه مبلغًا ماليًا نظير إطلاق سراحه.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية لتحديد وضبط مرتكب الواقعة وتحرير الطفل، وأثناء السير في إجراءات البحث أطلق الجناة سراح الطفل، وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة "أحد الأشخاص، مُقيم بذات العقار سكن المجني عليه"، وزوجته، وشقيقها "عاطل، مُقيم بالبحيرة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقررا أنه نظرًا لإقامتهما بذات العقار محل إقامة والد الطفل المجني عليه وعلمهما بثرائه عقدا العزم على اختطاف نجله للحصول على مبلغ فدية.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الأول وزوجته بالاستعانة بالمتهم الثالث واستئجار شقة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم لاحتجاز الطفل بها، وبتاريخ الواقعة قامت المتهمة الثانية عقب إخفاء ملامحها باستدراج الطفل أثناء لهوه أمام العقار محل إقامتهم بزعم كونها أحد أقارب والده، وتوجهت به إلى الشقة المُشار إليها وتركته صحبة المتهم الثالث، الذي اتصل بجد الطفل وطلب مبلغًا ماليًا كفدية لإطلاق سراحه، ولدى تضييق الخناق عليهم أطلقوا سراحه خشية ضبطهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.