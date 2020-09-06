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خطاب جديد من فيفا بشأن انتخابات الجبلاية

كتب:

إبراهيم منصور
12:27 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
وزير الشباب والرياضة مع الجنايني

وزير الشباب والرياضة مع الجنايني

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن إجراء انتخابات الجبلاية قبل 30 نوفمبر المقبل ولمدة 4 سنوات.

ويبحث الوزير مع الجنايني ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، كيفية تنفيذ مطالب الفيفا، بما يتناسب مع بنود قانون الرياضة، والمواثيق الدولية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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