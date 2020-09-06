خطاب جديد من فيفا بشأن انتخابات الجبلاية

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن إجراء انتخابات الجبلاية قبل 30 نوفمبر المقبل ولمدة 4 سنوات.

ويبحث الوزير مع الجنايني ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، كيفية تنفيذ مطالب الفيفا، بما يتناسب مع بنود قانون الرياضة، والمواثيق الدولية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا