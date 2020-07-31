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"فيفا" يمد 4 شهور إضافية للجنة الخماسية

كتب:

محمد الصايغ
10:17 م | الجمعة 31 يوليو 2020
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية المكلفة من قبله بإدارة شئون الاتحاد المصري، وآداءها في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيرا إلى أن الظروف التي اجتاحت العالم بسبب تفشي كوفيد 19 قد تسببت في عدم استكمال بعض من مهامها.

وعلى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم المد للجنة الخماسية أربعة شهور إضافية تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام.

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