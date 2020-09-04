فيديو.. حريق اتحاد الكرة بـ2013 المتهم الأول في ضياع كؤوس الجبلاية

مفاجأة صادمة، كشف عنها مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، منذ قليل، وهي اختفاء كل الكؤوس الخاصة بالبطولات التي حصلت عليها المنتخبات من مقر الجبلاية، وليس كأس الأمم الأفريقية الذي احتفظت به الفراعنة، بعد الفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 فقط.

فيما كشف مصدر مطلع أن اتحاد الكرة تسلم "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم من قسم حلوان، بعد سرقتهما عقب حريق مقر اتحاد الكرة عام 2013، وهي الحادثة التي شهدت سرقة العديد من المتعلقات والأوراق الخاصة بالجبلاية.

وأضاف المصدر أن قسم حلوان أخطر اتحاد الكرة بوجود "كأسين" لإحدى البطولات العربية لكرة القدم، وبالفعل حصل اتحاد الكرة عليهما، ويجري حاليا ترميمهما، بعد تعرضهما لبعض الكسور البسيطة.

تفاصيل الحريق

في 9 مارس 2013، في أعقاب حكم محكمة جنايات بورسعيد حينها، في قضية "مجزرة بورسعيد" الشهيرة بإعدام 21 متهما، اقتحم محتجون من "ألتراس أهلاوي" الجبلاية، واندلع حريق هائل فى مقر اتحاد الكرة، ونادى اتحاد الشرطة، وحطموا محتويات الاتحاد من أوسمة وكئوس، أمام النادي الأهلى بالجزيرة.

على الفور أمر النائب العام حينها المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، بتشكيل فريقين من النيابة العامة، لتولي التحقيقات بالحادث القريب من أماكن تجمع الألتراس أمام النادى الأهلى.

بينما تم الدفع بطائرتين مروحيتين، للمشاركة فى إطفاء الحرائق المشتعلة بمنطقة الجزيرة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

فيما أصدرت وزارة الرياضة بيانا، رفضت فيه شكلا ومضمونا، التعديات غير المبررة على مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي تعرض للحرق والتدمير، الأمر الذى ترتب عليه فقدان كل المستندات وكثير من الميداليات والكئوس التى تسطر تاريخ مصر الكروي، على مدار أكثر من مائة عام.

وأعلنت ترميم مبنى اتحاد الكرة على نفقة الوزارة، عقب انتهاء النيابة من التحقيقات التى تجريها بمقر الجبلاية، وتكليف الإدارة الهندسية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة مقر اتحاد الكرة بعد تعرضه للحرق.

بينما قال ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وقتها، فى تصريحات صحفية، إن الخسائر المادية بعد حريق مبنى الاتحاد، تقدر بما يقرب من 20 مليون جنيه تقريبا، وأن هناك مبلغ 6 ملايين جنيه فقدت من خزينة اتحاد الكرة، جراء اندلاع النيران فى المبنى.