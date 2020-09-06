تحصيل نصف مليار جنيه من جدية التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إنّ الدقهلية ضمن المحافظات المصرية التي تتخذ إجراءات مشددة لإيقاف سنوات من التجاوز في ملف البناء في مصر، لافتا إلى تحصيل أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، قيمة جدية التصالح.

وأكد الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بشأن انتهاء الفوضى العقارية ومخالفات البناء، ما تمثل في إجراءات شديدة في عمليات الإزالة، سواء في التعديات على الأراضي الزراعية أو الحيز العمراني.

ولفت إلى إتاحة الفرصة للمصريين بتصحيح أوضاعهم، إما من خلال القوانين، أو إجراءات التقنين أو التصالح، مشيرا إلى أنّ المحافظة حتى الآن لاقت استجابة كبيرة من المواطنين الذين أقبلوا على التصالح، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خفّض قيمة التصالح في بعض المناطق بالمحافظة بما وصل بنحو 20% من القيمة.