رئيس جامعة المنصورة يهدي "قاهر السرطان" منحة "مانشستر للأسنان"

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه الطالب محمد علي سعد ابن قرية بشيش، الذي استطاع أن يتغلب على مرض السرطان الدم بعد عامين ونصف العام بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع.

وأهدى رحمي الطالب منحة برنامج "المنصورة – مانشستر" لطب الأسنان، تقديرا له على تفوقه في الثانوية العامة رغم الظروف القهرية التي مر بها.

وقال الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، "إننا نحتفل بمحمد، لأنه تحدي ظروفه المرضية والمجتمعية، ومن يتحدى هذه الظروف يكون بطلا، وبالاتفاق مع رئيس الجامعة قررنا أن نقف بجوار الطلاب المتميزين، وبرنامج مانشستر يتناسب مع ظروفه، ولم نتردد أبدا في إعطائه المنحة".

وأضاف الوكيل لـ"الوطن"، أن "العاملين في البرنامج سمعوا عن محمد قبل أن يروه، ونتمنى أن يتفوق في الكلية كما تفوق في الثانوية"، مؤكدا أن كل طلبات محمد سيجري تنفيذها. ووجه حديثه لـ"المحمد"، قائلا :"أنت رمز لكل الطبة، أنت رمز للتحدي".

وقضى الطالب محمد علي سعد، عامين ونصف العام بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع بمركز أورام المنصورة، ورغم تدهور حالته الصحية إلا أنه أصر على تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان، وبالفعل حصل على مجموع 404 درجات في الثانوية العامة يؤهله للالتحاق بالكلية هذا العام.

وتمنى "محمد" أن يحصل على منحة ببرنامج "المنصورة – مانشستر" التابعة لكلية طب الأسنان، نظرا لأن ظروف الدراسة تتناسب مع ظروفه الصحية، إلا أن عدم قدرته المالية تمنعه من سداد المصروفات.

قال "محمد" ابن قرية "بشبيش" بمحافظة الغربية: "عقب حصولي على الثانوية العامة حاولت حل معضلة وقوف مرضي أمام تحقيق حلمي، فقرأت كثيرًا عن برنامج مانشستر الذي يضم عددًا محدودًا من الطلاب، ويعتمد على تواصل الأساتذة مع الطلاب أون لاين، فوجدت أن هذا النظام يتناسب مع ظروفي الصحية إلا أنني فوجئت بعدم قدرتي على سداد المصروفات المقررة".

وأكدت والدته أن لها ابنتين أكبر منه التحقتا بكلية الطب، وتمنت أن يُحقق محمد حلمه في الالتحاق بطب الأسنان، مشيرة إلى أنها تعمل مدرسة بعد وفاة زوجها منذ 10 سنوات، ولم تساعدها ظروفها المادية على تسديد مصروفات البرنامج الذي يرغب ابنها في الالتحاق به.