الأحد.. رئيس جامعة المنصورة يستقبل "قاهر السرطان" بمكتبه

دعا الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الطالب محمد علي سعد، المعروف بـ"قاهر السرطان" إلي مكتبه للقائه يوم الأحد القادم، لتهنئته علي تفوقه في الثانوية العامة وتحقيق رغبته في الالتحاق ببرنامج "المنصورة - مانشستر" لطب الأسنان.

وقال الطالب محمد علي سعد، إنه تلقى اتصالًا من رئيس الجامعة وأبلغه بالموافقة علي منحة مجانية في برنامج " المنصورة – مانشستر" لطب الأسنان، طوال فترة الدراسة بالكلية.

وعبر "قاهر السرطان" عن فرحته وفرحة أسرته بقرار جامعة المنصورة الذي كان يحلم به لظروفه المرضية التي تمنعه من الاختلاط بعدد كبير من الطلاب .

ونشرت "الوطن" رحلة "محمد " مع مرض السرطان منذ عام 2018 عندما اكتشف إصابته بسرطان الدم " اللوكيميا" وتعرض للعلاج الكيماوي، ثم لجأ إلي زرع النخاع، بمركز الأورام بجامعة المنصورة، في رحلة امتدت نحو عامين ونصف، ورغم هذا حصل علي مجموع 98.5% بالثانوية العامة، والتحق بكلية طب الأسنان التي كان يتمناها.

وأصدرت جامعة المنصورة الليلة، بيانا أكدت فيه علي الإستجابة لمناشدة الطالب محمد علي سعد، وتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، وجاء في البيان: "قررت إدارة الجامعة وكلية طب الأسنان تقديم منحة مجانية للطالب للإلتحاق ببرنامج "المنصورة – مانشستر" لطب الأسنان لتحقيق حلمه ومكافأته نظرًا لتفوقه العلمي فى الثانوية العامة وحصوله علي 404 درجات وتحديه للظروف والصعاب التي مر بها".