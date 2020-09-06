محافظ الغربية يكرم الطالب محمد سعد "قاهر السرطان"

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه الطالب محمد علي سعد ابن قرية بشيش، الذي استطاع أن يتغلب على مرض السرطان الدم بعد عامين ونصف العام بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع.

ورغم تدهور حالة "محمد" الصحية إلا أنه أصر على استكمال الدراسة وتفوق حتى حصل على مجموع 404 درجة، يؤهله لتحقيق حلمة وهو الدراسة بكلية طب الأسنان.

وخلال المقابلة قدم المحافظ الشكر لوالدته لكونها أم مثالية استطاعت بعد وفاة زوجها، أن تربي أولادها الثلاثة حتى التحقا اثنان منهم بكلية الطب، بالإضافة إلى التحاق محمد بكلية طب الأسنان.

وفي نهاية المقابلة، كرم المحافظ الطالب محمد علي ووالدته، مؤكدا أن مكتبه مفتوح في أي وقت له ولغيره من الشباب المتميز الذي يكافح ويصر على تحقيق أحلامه.

حضر المقابلة النائب عمرو السعيد، عضو مجلس الشيوخ .