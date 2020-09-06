إنفاق 210 ملايين جنيه على مخرات السيول في قنا

قال المهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، إنّ العام الماضي شهد إنفاق نحو 38 مليون جنيه على مخرات السيول في قنا، وهذا العام جرى إنفاق نحو 210 ملايين جنيه على أعمال ضخمة بمخرات السيول في قنا، بينها أعمال التدبيش والصيانة.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ محافظة قنا بها 10 مخرات سيول، 7 منهم في الشرق و3 في الغرب، ويتم عمل صيانة دورية كل عام لهم مرتين على الأقل، الأولي في بداية موسم السيول في شهر سبتمبر، وفي مارس وأبريل يتم عمل صيانة دورية لإزالة الحشائش.

وتابع أنّ مهمتنا بعد نزول السيول من الوديان المواجهة للمجاري المائية سواء مخرات السيول أو الترع، بالتعامل معها وتصريفها من الوديان للترع أو مخرات السيول، ثم تصريفها على النيل بعيدا عن التجمعات السكنية.

ولفت إلى اتخاذ الاستعدادات الدورية المتبعة كل عام في المحافظة لهذا الموسم، من خلال عمل صيانة لمخرات السيول وتنظيفها من الحشائش والعوائق، وإزالة التعديات حال وجود تعديات على المخرات.