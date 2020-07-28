كيف يساعد مشروع تبطين الترع في الحفاظ على الموارد المائية؟

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة إنجاز مشروع تبطين الترع والمصارف في أقرب وقت، مشددا على ضرورة مشاركة الأهالي في ذلك لمساهمته في تقليل فقد المياه.

جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المصانع في المدينة الصناعية بالروبيكي.

وطالب السيسي، بالحفاظ على المصارف والترع، مشيرًا إلى مشروعات الري الحديث التي تنفذها الدولة تكلف نحو تريليون جنيه.

البرلماني هشام الحصري، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان، أكد أن مشروع تبطين الترع والمصارف يهدف في المقام الأول للحفاظ على المياه وضمان وصولها لنهاية الترع، بما يحقق العدالة في توزيع المياه بين الأراضي الزراعية، موضحا أنه يساعد في عدم تعرض أي أجزاء منها للبوار أو إتلاف المحاصيل نتيجة ضعف المياه في مناطق نهايات الترع، مثلما يحدث في بعض المناطق.

وأضاف الحصري لـ"الوطن"، أن المشروع يساعد أيضا في تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالي يحافظ على كميات المياه بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها في الزراعة دون إهدار للمياه، وذلك بالإضافة إلى أن عمليات التبطين تساعد في الحد من إلقاء النفايات والمخلفات بالترع، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج.

وتابع أن تبطين الترع، يؤدى إلى سرعة سريان المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية دون إهدار كبير للمياه، ما يساعد المزارعين في ري أراضيهم بالكميات اللازمة للمحاصيل في مختلف الأوقات، وتحقيق إنتاج أكبر من المحاصيل.