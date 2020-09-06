"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

أعلن مركز التنبؤ بـ فيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار يوم الإثنين والثلاثاء.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الثلاثاء المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 6 سبتمبر

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادي الجديد وقد تصل إلى البحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار يوم 7 سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار يوم 8 سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.