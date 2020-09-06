"صيدلة طنطا" تمد فترة القيد بالدراسات العليا لنهاية سبتمبر

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم الأحد، مد فترة التقدم للقيد ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2020/2021، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة انتشار جائحة كورونا، وطلب الطلاب المتقدمين للدراسة بمد فترة التقديم.

وأشارت الكلية إلى أن التقديم متاح في برامج الدراسات العليا التالية، دبلوم الصيدلة الإكلينيكية، ودبلوم الرقابة الدوائية، ودبلوم مستحضرات التجميل، ودبلوم الميكروبيولوجيا الصيدلية، والدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية والتحليل الإكلينيكي، والدبلوم المهني في اليقظة الدوائية، ودبلوم التغذية في الرعاية الصحية.

وتضم برامج الماجستير تخصصات مختلفة، (الصيدلة الإكلينيكية، والتكنولوجيا الصيدلية، والصيدلة الحيوية، والكيمياء الحيوية، والكيمياء الصيدلية، والكيمياء التحليلية الصيدلية، والميكروبيولوجيا الصيدلية، والأدوية والسموم والعقاقير).