بتكلفة 130 مليونا.. رئيس جامعة طنطا يفتتح مستشفى الصدر الجامعى الجديد

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، مستشفى الصدر الجامعي الجديد، صباح اليوم، للتشغيل التجريبي بكامل طاقته، لخدمة 30 مليون نسمة بمحافظات الدلتا.

وقال "سبع" إن مستشفى الصدر بجامعة طنطا مزود بنظام إلكتروني، لتوفير المعلومات الإحصائية لتحديد طبيعة ونوعية الأمراض الصدرية بمحافظات الدلتا، بغرض توجيه البحث العلمي فيما يخدم المجتمع، بالإضافة إلى تقديم خدمة علاجية عالية الجودة، وربط أقسام المستشفى المختلفة، وكذلك ربط المستشفى بجميع المستشفيات الجامعية المتخصصة في المستقبل.

ويقع المستشفى على مساحة 500 متر مربع، ويتكون من 6 طوابق، وبطاقة 102 سرير، بالإضافة إلى 15 سرير عناية مركزة، في إطار اهتمام الدولة بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين .

وأكد الدكتور أحمد شوقي، مدير مستشفى الصدر الجديد، أن المستشفى يضم عدة وحدات متخصصة في علاج الأمراض الصدرية، منها: وحدة المناظير وتتكون من قاعتيْن، وغرفة إفاقة، ومجهزة بأحدث وحدات المناظير وأحدث أجهزة التشخيص والعلاج، مشيرًا إلى أن المستشفى ينفرد بالمنظار الليفي بالموجات فوق الصوتية، وهو الوحيد من نوعه بمنطقة الدلتا، والثاني في مصر، ويعد من أحدث وأدق الطرق لسحب عينة من الأورام والغدد الليمفاوية.

وأضاف أن المستشفى يضم أيضًا وحدة دراسة اضطرابات التنفس أثناء النوم، وهي الأحدث في الجامعات المصرية طبقًا للمعايير المحلية والعالمية، وكذلك وحدة قياس وظائف الرئة وإعادة التأهيل لزيادة كفاءة الآداء اليومي لمرضى الصدر، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة، وتتكون من 3 قاعات تضم 15 سريرًا، علمًا بأن تكلفة السرير الواحد تتجاوز 3 ملايين جنيه، وتشمل هذه التكلفة البنية التحتية، والسرير الكهربائي، وأجهزة المتابعة والتنفس الصناعي الاحتياطي وغير الاحتياطي، والصدمات الكهربائية، وأجهزة الشفط، ومضخات المحاليل والسرنجات.

وأشار "شوقي" إلى أن المستشفى الجديد يضم أيضًا القسم الداخلي، ويخدم مرضى المجاني والاقتصادي، حيث تتم الاستفادة من الاقتصادي في تعظيم إمكانات المجاني، علمًا بأن العلاج في الاقتصادي بأسعار رمزية تنافس بقوة مثيلاتها في المستشفيات الخاصة، كما أن المستشفى يضم صيدليتين إحداهما مجانية، والأخرى اقتصادية.

حضر الافتتاح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد شوقي مدير مستشفى الصدر الجديد، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتورة هدى بحر، رئيسة قسم الأمراض الصدرية بطب طنطا.