إنتاج مصر من "الخام" يتراجع 13 ألف برميل زيت يوميا خلال 2019

كشف التقرير السنوي للطاقة الصادر عن شركة "بي بي" البريطانية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن المنتجات البترولية، عن انخفاض الإنتاج اليومي للزيت الخام المصري في عام 2019 بحوالي 13ألف برميل زيت يوميا.

وأشار التقرير إلى أن معدل الإنتاج اليومي من الزيت خلال في عام 2018 بلغ 699 ألف برميل يوميا بما يعادل 255 مليون و135ألف برميل زيت خام سنويا.

ولفت التقرير إلى انخفاض كمية الإنتاج خلال عان 2019 ليصبح 686 ألف برميل زيت يوميا بما يعادل 250 مليون و360 ألف برميل سنويا، بانخفاض قدره 4 مليون و775 ألف برميل خلال عام.