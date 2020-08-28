فعاليات وزارة الهجرة للدراسين في الخارج

تهدف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عدد من الفعاليات للطلبة الدارسين بالخارج، وذلك لربطهم بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي يغلب عليها الطابع الوطني، ويرصد التقرير التالي أهيمة الفعاليات:

- الزيارة تأتي ضمن البرنامج الذي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج.

- تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم في مختلف الدول.

- هؤلاء الشباب سفراء لمصر في الخارج، لما لهم من فرص كبيرة في التواصل مع شباب في أعمارهم من مختلف الجنسيات.

- هؤلاء الشباب يتعاملوا مع المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها ويدرسون بها، للحديث عن الدولة المصرية والترويج لها.

- زيارة لقصر البارون، لمشاهدة التماثيل والقطع الأثرية النادرة، واستمعوا إلى شرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ القصر.

- شاهدوا فيلما تسجيليا يتناول الأحداث التاريخية، والشخصيات الرئيسية التي أسست ضاحية مصر الجديدة، إضافة إلى حقائق علمية عن القصر وتاريخ مدينة الشمس "هليوبوليس".