محافظ كفر الشيخ: لجان لحصر مخالفات البناء

عقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أمس الأحد، اجتماعا بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء مجالس المدن ، ووجه بتشكيل لجان لحصر التعديات بالقرى والمدن على أرض الواقع، محذراً من كتابة بيانات وهمية عن المخالفات أو مخالفة للواقع الفعلي ، كما حذر من المجاملات والوساطة في ذلك ، وفي حالة اكتشافه أي خطأ في البيانات سيكون هناك جزاء رادعا للمخالف من المسئولين.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن الدولة تفتح ذراعيها للمواطن لتقنين الأوضاع ،وللتصالح وتشهد المراكز التكنولوجية اقبالاً كبيراً من المواطنين ، إضافة إلى تدشين المحافظة للبوابة الالكترونية لتقديم الطلبات إلكترونيا دون أن يتكبد المواطن مشقة الانتقال من مسكنه للمراكز الإلكترونية وتجنباً للزحام.

وأضاف محافظ الأقليم، أنه كلف رؤساء المدن بتشكيل لجان من بالمسئولين بها من جميع النواب، ومدير الإدارة الهندسية، المهندسين والفنيين، ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية.، لحصر جميع مخالفات البناء على أرض الواقع، وتقسيم المدن والقرى لقطاعات، للحصر الشامل لجميع مخالفات البناء، ووضع قاعدة بيانات جديدة شاملة لجميع المخالفات بقرى ومدن المحافظة.