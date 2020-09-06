لجان لحصر مخالفات البناء في كفر الشيخ  

ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الاحد، اجتماعا بجميع التنفيذيين ونواب رئيس المدينة لشؤون حي شرق وغرب، ونواب رئيس المدينة لشؤون القرى، ونائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، ومدير الإدارة الهندسية، وجميع المهندسين والفنيين، ومدير الشؤون القانونية بالوحدة.

ووجه رئيس المركز والمدينة، بوضع خريطة العمل الجديدة، لحصر جميع مخالفات البناء على أرض الواقع، وتكوين لجان فنية شاملة من المهندسين والفنيين بكل قطاع وتقسيم بمدينة كفر الشيخ، للحصر الشامل لجميع مخالفات البناء، ووضع قاعدة بيانات جديدة شاملة جميع المخالفات بشرق وغرب كفر الشيخ.

جاء ذلك بناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ، بحصر جميع مخالفات البناء بمدينة كفر الشيخ على أرض الواقع، وتنظيم العمل بالإدارة الهندسية، خلال الفترة المقبلة.