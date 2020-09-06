الإجراءات المتبعة في لجنة انتخاب "الشيوخ" بالبعثة الدبلوماسية

بدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، هم من يحق لهم التصويت، خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.

ويتحقق رئيس لجنة الانتخاب بالبعثة الدبلوماسية من الآتي:

- أن الخطاب جرى إرساله من أحد مكاتب البريد الحكومية بالبريد المستعجل.

- أن تاريخ إرسال الخطاب خلال الفترة من التاسعة صباحا يوم 9 أغسطس 2020، وقبل الساعة التساعة مساء يوم 10 أغسطس 2020.

- أن المستندات المطلوبة رفق مظروف بطاقات الاقتراع كاملة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي ساري الصالحية، وصورة وثيقة القامة بالدولة، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع.

- أن الراسل المدون اسمه على الخطاب من الخارج هو الناخب شخصيا.

- أن بيانات الناخب جرى تسجيلها مسبقا خلال فترة التسجيل بهذه البعثة.

- أن الناخب لم يسبق له التصويت بأي لجنة أخرى.

إذا ثبت لرئيس اللجنة صحة الجراءات يقوم بالآتي:

- تسجيل عملية التصويت باللجنة لمنع تكرار التصويت بعد ذلك بذات اللجنة أو بلجنة في أي بعثة أخرى.

- وضع مظروف بطاقات الاقتراع مغلقا داخل صندوق الاقتراع الخاص بالدائرة التابع لها الناخب.

- إثبات اسم الناخب بكشوف الناخبين

- إرفاق باقي الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.