محافظ بورسعيد: قانون التصالح فرصة ذهبية من الدولة للمخالفين

أكد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في ملف القضاء على مخالفات البناء، معتبراً أن هناك تقدم ملحوظ في المصالحات، حيث تلقت المحافظة حوالي 1000 طلب تصالح، على مخالفات تعديات على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، وتم دفع مبالغ جدية التصالح.

وقال المحافظ إن قانون التصالح يُعد "فرصة ذهبية" تقدمها الدولة للمخالفين، وناشد المواطنين أن ينتهزوا هذه الفرصة، لأنها لن تعوض، وحتى لا يعيشوا مهددين طوال العمر، لأنه بداية من أول أكتوبر القادم سيتم إزالة المباني المخالفة.

وتابع أن أي مواطن له الحق أن يتقدم للتصالح، وبدايةً من أول أكتوبر 2020، سيتم إزالة جميع المباني المخالفة، التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، قبل إغلاق باب المصالحات.