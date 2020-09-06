أولها التسجيل الإلكتروني.. خطوات حجز علاج فيروس "سي" بالتأمين الصحي

حددت وزارة الصحة والسكان، متمثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، عبر بوابتها الإلكترونية، خطوات حجز علاج "فيروس سي"، بالأدوية الجديدة بلجان الكبد بالفروع التابعة للهيئة، من خلال التسجيل عبر بوابتها الرسمية.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحجز إلكترونيًا، البيانات والمستندات المطلوبة، التحاليل والفحوصات المطلوبة لحجز علاج فيروس سي، وفقًا لما حددته هيئة التأمين الصحي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات الحجز الإلكتروني لعلاج فيرس "سي"

ـ إدخال الاسم الثلاثي كاملًا.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ إدخال رقم التأمين الخاص بك دون مسافات، شرط، أو حروف.

ـ إدخال العنوان الخاص بك في حدود 50 حرفًا.

ـ اختيار الفرع واللجنة بدقة، مرفقًا باسم العيادة التي تتلقى فيها الخدمة.

ـ اختر القانون العلاجي الخاص بك بدقة، وأدخل بيانات الهاتف والمحمول.

ـ اختر التاريخ المناسب لك، وتأكد من نقله في حقل التاريخ الذي جرى تحديده، ثم اضغط على تسجيل، وأكد إقرار صحة بياناتك ثم سجل.

المستندات المطلوبة لحجز علاج فيروس "سي"

ـ التسجيل الإلكتروني، وطباعة البيان بعد التسجيل.

ـ بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.

ـ بطاقة التأمين الصحي، على أن تكون سارية وصورة منها.

ـ التحاليل الطبية الخاصة بتشخيص الالتهاب الكبدي فيروس سي، التي أجريت بمعامل التأمين الصحي، على أن تكون أجريت خلال 6 أشهر من تاريخ التسجيل لا أكثر.

ـ حال عدم توافر التحاليل الطبية، يرجى التوجه للعيادة التابع لها، وطلب العرض لعمل التحاليل المطلوبة، قبل ميعاد العرض على اللجنة.

التحاليل والفحوصات المطلوبة لحجز علاج فيروس "سي"

-Fasting plasma glucose Hba 1c if diabetic

- Hba 1c if diabetic

- Serum creatinine

- WBC

- Hemoglobin

-AFP

- platelets

- AST

- ALT

- Prothrombine concentration or INR

- Total bilirubin

- Serum albumin

- HBsAg

- Pregnancy test (ladies in child-bearing period)

- HCV RNA

- quantitative

- Abdominal ultrasonography