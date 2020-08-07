رئيس جامعة عين شمس: فيروس سي كان مجهولا للأطباء حتى 1991

قال محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن فيروس سي كان مجهولًا بالنسبة للأطباء حتى 1991.

وأضاف المتيني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تضخم طحال ودوالي مرئي وغيرها سببها تليف الكبد وكان لا بد من زراعة الكبد.

وكشف رئيس جامعة عين شمس، أن زراعة الكبد بدأت في فترة الستينيات من القرن الماضي، وفي فترة الثمانينيات بدأت تنجح تلك العمليات بشكل ملحوظ.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه سافر إلى فرنسا لمدة 3 أعوام لإجراء دراسة الدكتوراه، وتم تخصيص أول 4 أشهر لإجراء تجارب زراعة الكبد على الخنزير، ثم لمدة عامين ونصف على الإنسان، موضحا أنه منذ 1996 يحاول زراعة الكبد في مستشفى وادي النيل، موضحا أن أول زراعة كبد تمت في أغسطس 2000 وتم الإعداد لها منذ عام 1998 من أجل تجهيز بنية تحتية.