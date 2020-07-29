الفيروسات الكبدية: مصر خالية من فيروس سي.. وعلينا الحذر

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم إجراء مسح لـ 9 ملايين طالب بالمدارس، حتى جاءت كورونا وتم التوقف، وأكدت أن بنى سويف والمنيا من المحافظات الأكثر إصابة بفيروس سي، وهناك دراسات ستتم بعد فيروس كورونا على تلك المحافظات".

وأضافت "السيد"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدول الأفريقية مصابة بفيروس بي، ونسبة الإصابة بفيروس بي أعلى من فيروس سي، وأن هناك دولا أفريقية نجحت في علاج مصابي فيروس سي وعلى سبيل المثال رواندا، وجنوب السودان واريتريا.

وأكدت أن مصر حاليًا خالية من فيروس سي، ولكن من الممكن أن يظهر حالات في الفترة المقبلة، موضحة أن وزارة الصحة ذهبت لحلايب وشلاتين وقامت بعمل مسحات للمواطنين هناك، مطالبة من المواطنين بتوخى الحذر في الفترة المقبلة لعدم الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الدول التى تخلت عن الاجراءات الاحترازية عادت فى الإصابات مرة أخري.