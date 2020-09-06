توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة: حار رطب مع استمرار فرص سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا يوم الاثنين، فيما يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وعن حالة الرياح يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة تنشط يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتنشط الثلاثاء والأربعاء على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتستمر فرصة سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة يوم الأثنين والثلاثاء ، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة (20%) فيما تنعدم فرص سقوط أمطار بداية من الاربعاء ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الاثنين 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

طقس الثلاثاء 8 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

طقس الخميس 9 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة الكبري 39 والصغري 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبري 36 والصغري 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة الكبري 43 والصغري 28