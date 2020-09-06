الأرصاد: الخريف بدأ مبكرا.. وانخفاض طفيف في الحرارة غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الخريف يبدأ جغرافيا ورسميا في 21 سبتمبر، لكن هذا العام بدأ مبكرا بنحو أسبوعين، متابعة: "شهدنا أمطار وسيول، لكن هذا طبيعي لأن فصل الصيف على وشك الانتهاء، ونستعد لفصل الخريف، وفي بعض الأوقات يكون هناك اختلاف بين البداية الجغرافية والرسمية والبداية المناخية".

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ فصل الخريف بدأ باكرا هذا العام، ويتميز بالأمطار الغزيرة والسيول، خاصة على مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لأن الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق مهيئة لاستقبال السيول.

وتابعت: "بداية من الغد سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة ومعظم المدن، بنحو درجة أو درجتين مقارنة باليوم، واليوم تسجل درجة الحرارة 37 درجة، وغدا متوقع أن تسجل درجة الحرارة من 35 إلى 36 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنّه بالنسبة للأمطار والسيول ستنحصر على منطقة جنوب سيناء فقط، أما باقي مناطق جنوب البلاد ستنعدم فيها فرص سقوط الأمطار، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة جدا، وهو ما لمسناه خلال الأيام الماضية، وزاد إحساسنا بدرجات الحرارة.

وأكدت أنّ هيئة الأرصاد الجوية طورت النشرة الجوية بإضافة درجات الحرارة المحسوسة: "بنقول درجة الحرارة الواقعية هتكون كام، ودرجة الحرارة المحسوسة كام، والنهاردة مثلا درجة الحرارة على القاهرة 37 درجة، والمحسوسة بإضافة نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وطبيعة المكان هتوصل لحوالي 40 درجة مئوية".

ولفتت إلى أنّه بداية من الغد ستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيا بنحو درجة أو درجتين، والرطوبة ما زالت مستمرة معنا لنحو أسبوعين.