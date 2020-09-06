آمنة نصير عن أمنية فنانة بخروج جنازتها من المسرح: لا يجوز

أثارت الفنانة سلوى محمد علي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات تليفزيونية لها، قالت فيها: "إن وصيتها هى خروج جثمانها من المسرح القومي، وكل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح، وكان هناك تقليد بخروج جنازة ممثلي المسرح من المسرح القومي، لكن هذا التقليد لم يعد موجودًا".

وتفاعل المتابعون علي مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافض ومؤيد لهذه الأمنية، وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز صلاة الجنازة في المسرح القومي، لأن مكانها المخصص هو المسجد وليس المسرح القومي، لافتة إلى أن الجنازات لها ترتيبات وأصول وقواعد لايمكن مخلفاتها لمجرد الرغبة والهوى الشخصي، وإلا ستُحول كل أماكن العمل في مصر إلى أماكن لصلاة الجنازة.

وأكددت "نصير" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوصايا إذا خالفت الشرع لا تُنفذ، ولا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع، ولا يوجد إثم على الورثة في حال عدم تنفيذها، بل يقع عليهم الإثم إذا تم تنفيذها ويشاركون المتوفى في الإثم.

وأضافت أنه يجب ألا يتعلق الإنسان بمكان العمل الخاص به لهذه الدرجة، لأن جميع الأماكن زائلة، وإنما يجب التعلق بالله.