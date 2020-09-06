مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس في الإسكندرية

لقيت طفلة عمرها 5 سنوات مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها في الطابق السادس بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، وذلك أثناء لهوها أعلى سور الشرفة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة سقطت من عقار بشارع إدفينا بمنطقة الرأس السوداء.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "فيروز. م" 5 سنوات، مسجاة على ظهرها أمام العقار سكنها وبها كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وأكدت أسرتها أنه أثناء لهو الطفلة بشرفة الشقة سكنهم بالطابق السادس بالعقار المشار إليه اختل توازنها وسقطت في الشارع، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر محضر إداري قسم شرطة أول المنتزه.

وبالعرض على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.