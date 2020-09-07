15 إجراء للسلامة من أخطار الكهرباء في المنازل

قدمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، للمستهلكين إجراءات السلامة من أخطار الكهرباء في المنازل، فعلى الرغم من أن الكهرباء تعد من أهم وسائل الراحة التي تجعل حياتنا أكثر سهولة ويسر إلا أنها تشكل أيضاً مصدر للخطر.

وتستعرض "الوطن" إرشادات لتصحيح مصادر الخطر الكامن للكهرباء، وفقا لما حددته شركة الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات تصحيح مصادر الخطر الكامن لـ البرايز الكهربائية

ـ استبدال البرايز المركبة داخل الجدران المكسورة.

ـ إصلاح أي أجزاء مفككة.

ـ وضع أغطية السلامة على جميع البرايز الكهربائية التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

ـ فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عن البرايز الكهربائية ويعتبر توصيل جهاز واحد على كل بريزة كهربائية قاعدة مأمونة.

إرشادات تصحيح مصادر الخطر الكامن لأسلاك التوصيل والفيش

ـ التأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية والفيش بحالة جيدة، استبدال أو إصلاح التالف منها.

ـ تمديد الأسلاك الكهربائية في المناطق التي لا تكثر فيها الحركة وتثبتها بالمسامير أو المشابك على الجدران.

ـ عدم تمرير الأسلاك تحت الموكيت أو السجاد أو وضع قطع الأثاث الثقيلة فوقها.

ـ التأكد من أن أسلاك التوصيل تتناسب مع الأحمال الكهربائية للأجهزة التي توصل عليها.

ـ التأكد من أن جميع الفيش مثبته بأحكام داخل البرايز الكهربائية .

ـ عدم استخدام الفيش ذات الثلاث شوكات .

إرشادات تصحيح مصادر الخطر الكامن لمصابيح الإضاءة

ـ التأكد من أن القدرة الكهربائية لجميع المصابيح مناسبة للتركيبات وإنها تعمل بشكل سليم، وليست مركبة في مواقع تشكل خطر نشوب حريق بجوار ستائر أو خلافه.

إرشادات تصحيح مصادر الخطر الكامن لقواطع الدوائر الكهربائية (المصهرات- الفيوزات)

ـ التأكد من أن قواطع الدوائر الكهربائية (المصهرات) تعمل بشكل صحيح وبقدره كهربائية ملائمة للدائرة.

ـ استبدال المصهرات بأخرى ذات أحجام مناسبة، وعدم استخدام بدائل مؤقتة على الإطلاق.

إرشادات تصحيح مصادر الخطر الكامن للأجهزة الكهربائية

ـ إصلاح أو استبدال أي جهاز يحرق المصهرات ولا تحاول تشغيله فقد يصيبك بصدمه كهربائية.

ـ إطفاء الأجهزة ونزع أسلاكها من البرايز الكهربائية عند الخلود للنوم أو عند عدم الاستخدام.