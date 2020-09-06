خطوات التسجيل في تطبيق "القاريء الذكي" لقراءة عداد الكهرباء

فعّلت شركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تطبيق "القارئ الذكي" للقضاء على القراءات "المضروبة" والوهمية، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

التطبيق المجاني يهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة

وأكد مصدر مسئول بشركة شعاع لـ"الوطن" أن جميع القراءات التي يتم إرسالها من قبل مستخدمي التطبيق صحيحة بنسبة 100% حيث إنها تعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء الخاص بالمشترك وإرسالها فقط وفقا لدورة القراءة الخاصة بكل شركة توزيع كهرباء، لافتًا إلى استمرار الشركة في استقبال قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا من خلال "القارئ الذكي" رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركة في التوسع في هذا التطبيق المجاني، الذي يهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حفاظًا على حق المواطن والدولة.

التسجيل يحتاج لأول مرة التقاط صورة لفاتورة الكهرباء

وأشار المصدر إلى أن نسبة تفاعل المواطنين مع تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء بلغت 96% من إجمالي عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن، وأنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء مجانًا من خلال "Google play" ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذي يتم تسجيل بياناته وإرسالها لشركة شعاع ليتم تأكيد الطلب، وأخيرًا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقًا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.

التطبيق يقضي على طرق التلاعب في تسجيل القراءة

وشرح المصدر أن "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" المجاني يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيه المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد، كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام او تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.

خطوات استخدام تطبيق شعاع "القارئ الذكي" لقراءة عداد الكهرباء

- يحمل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر "جوجل بلاي".

- بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، اختار "إنشاء حساب جديد".

- حدد شركة التوزيع الخاصة بك، سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- يدخل المستخدم بياناته، وهي "الاسم" كما هو موجود بإيصال الكهرباء، و"البريد الإلكتروني" و"رقم الموبايل"، واختيار "كلمة مرور".

- يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة "إرسال الطلب".

- يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل، والحرص على إرسالها من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، وذلك لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.