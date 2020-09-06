مصرع طفل صعقا الكهرباء في سوهاج

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عبثه بمحرك مياه "موتور" داخل منزله بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد ورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "كيرلس.ن.م"، 12 عاما، تلميذ، ويقيم يدائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء صعق كهرباء.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال عمه "جرجس.م.ت"، 32 عاما، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالعبث بموتور المياه بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية ما نتج عنه صعقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية. حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.