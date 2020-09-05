استاذ اقتصاد سياسي يعدد جهود الدولة في النهوض بقطاع "الكهرباء"

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة شهدت تحولا وتطورا بالغا في قطاع الكهرباء، حيث إننا تحولنا من دولة لديها عجز في الكهرباء 3000 ميجا وات عام 2018، وعام 2014 كان هناك عجز بقيمة 6 آلاف ميجا وات، وتحولت إلى امتلاك فائض من الكهرباء بقيمة 45%.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه قد وصل حجم الشبكة القومية للكهرباء إلى 58 ألف ميجا وات، كما أن مصر تصدر لـ7 دول طاقة كهربائية، وهناك اتفاقيات لتصدير الكهرباء لأوروبا عن طريق قبرص، مؤكدًا أن محطات الطاقة الكهربائية تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن تنفيذ الكثير من مشروعات الكهرباء كان له مردود جيد على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث إنها قامت بحل مشكلة انقطاع الكهرباء المستمر في عامي 2013 و2014، وتطوير هذا القطاع جذب العديد من الإصلاحات والاستثمارات بواقع 2 مليار دولار.

وأوضح أن الدولة المصرية تريد أن تزيد من نسبة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 20% عام 2022، وجرى تنفيذها منذ 1982 ولم نصل إلى هذه النسبة نتيجة الإنفاق الكبير في هذا القطاع، كما أن مصر حال توفيرها السريع للكهرباء يعني استثمارات أكبر وجذب سريع للمستثمرين.

وتابع: "مصر من الدول التي تصل نسبة الكهرباء بها إلى 100% من عدد سكانها"، مشيرًا إلى أن جميع محطات الكهرباء من الطاقة المتجددة والنظيفة توفر سنويًا 4.3 مليون طن بترول مكافئ وهذا يعطي وفرا للاقتصاد المصري.