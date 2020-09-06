أخبار البنوك.. تفاصيل الشهادات ذات العائد الثابت في 7 بنوك

تقدم العديد من البنوك المصرية الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت، من أجل التسهيل والتيسير على عملائها ومنحهم مكاسب وعددًا من الامتيازات.

وترصد "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت في البنوك على النحو التالي:

الشهادة الثلاثية من بنك مصر

يقدم البنك شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت 15% وتفاصيلها كالآتي:

- يصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر.

- ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

- لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

الشهادة الثلاثية من بنك كريدي أجريكول

يقدم بنك كريدي أجريكول مصر شهادة "برميوم" الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري للأفراد، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 12% يصرف شهريًا، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- عائد ثابت.

- يتم احتساب العائد سنويًا ويصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء مليون جنيه مصري ومضاعفات الـ5000 جنيه مصري.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

- إمكانية الحصول على بطاقة ائتمان فيزا كريدي أجريكول البلاتينية أو انفنيت.

- تصدر للأفراد الطبيعيين فقط.

الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس

يتيح البنك الشهادة للأفراد (المصريين والأجانب المقيمين في مصر)، من القصر أقل من 21 عامًا بأسمائهم تحت ولاية الولي الطبيعي، أو الوصي عليهم.

مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى للوثيقة 1000 جنيه، ويُصرف العائد شهريًا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

مميزات الشهادة:

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمة الشهادة.

- إمكانية إستخراج بطاقة ائتمان بنك قناة السويس بضمانها ودون مصاريف للعام الأول.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من إصدارها وفقًا لجداول الإسترداد المعلنة بالبنك.

- المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة: (صورة من الرقم القومي للمصريين وجواز السفر للأجانب بعد الإطلاع على الأصل - صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الإطلاع على الأصل - إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى حديثة).

الشهادة الثلاثية من البنك التجاري الدولي

- مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- يتم احتساب العائد ويُصرف شهريًا، ربع سنويًا، نصف سنويًا أو سنويًا (طبقًا لمدة الشهادة).

بنك الإسكندريةيقدم البنك شهادة إليكس ستار ذات العائد الثابت بخطة استثمار طويلة الأجل، مع الاختيار ما بين عائد ثابت شهري أو ربع سنوي.

- مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات.

- قيمة الشهادة: 1000 أو 5000 أو 10 آلاف جنيه ومضاعفتها.

- الشهادة متوفرة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو.

الشهادة الثلاثية من بنك QNB الأهلي

- متوفرة بالجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا.

- يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري، أو جاري ذو عائد، أو توفير في البنك.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 1000جم (ما عدا الشهادة 4 سنوات ذات العائد الشهري الحد الأدنى 25 مليون جنيه).

مزايا الشهادة:

- دوريات صرف العائد شهريًا، ربع سنويًا أو نصف سنويًا حسب مدة الشهادة واختيارك.

- إمكانية إضافة العائد إلى حساب QNB الأهلي الجاري أو الجاري ذو عائد أو التوفير الخاص بك حسب اختيارك.

- استفد من عائد تنافسي ثابت طوال مدة الشهادة.

- لا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة أو لعدد الشهادات التي يمكنك إصدارها.

- إمكانية إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين، أقساط القروض أو يضاف لحساب التوفير.

- يمكنك سحب العائد المضاف لحسابك بكل سهولة طوال 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع بواسطة بطاقات فيزا للخصم المباشر من QNB الأهلي.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور أول 6 شهور من تاريخ الإصدار في أي وقت، بناءً على جدول استرداد الشهادات المعلن.

- يحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ الإصدار.

الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي اليوناني

يقدم البنك وديعة ثابتة، يتم ربط هذه الوديعة لمدة 3 سنوات، وتمنح هذه الشهادة أعلى معدل عائد يصرف شهريًا أو كل ثلاثة شهور.

- الحد الأدنى للشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- مدة الشهادة 3 سنوات .

- يتم احتساب العائد بداية من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- يمكن إلغاء شهادة الادخار ذات العائد الثابت بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء، ولا يمكن للعميل الحصول على مبلغ الشهادة قبل مرور هذا الوقت، ومع ذلك يمكنه الحصول على تسهيلات إئتمانية أو تمويل شخصي بضمان الشهادة.

- يمكن للعميل أن يقترض مبلغ يصل إلى 90% من قيمة الشهادة الاسمية، بفائدة تبلغ 2% إضافية أعلى من سعر العائد المطبق على الشهادة.

- يمكن للعميل التقدم بطلب لاسترداد الشهادة (أصل مبلغ الشهادة بالإضافة إلى العائد عليها) وإضافة المبلغ إلى حسابه.