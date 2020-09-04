أخبار البنوك.. إجراءات الحصول على قرض المصروفات الجامعية

أيام قليلة تفصلنا على بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020، حيث من المقرر أن تبدأ 17 أكتوبر المقبل، ومع اقتراب موعد بدء الدراسة يسعى الكثير من المواطنين إلى الحصول على قروض وتمويلات تساعد على دفع المصروفات الجامعية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المصروفات الجامعية، كالتالي:

بنك الاتحاد الوطني

الشروط المطلوبة

- قرض حتى 100 ألف جنيه مصري.

- السن لا تقل عن 21 سنة ولا تزيد على 65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- فترة سداد حتى عام كامل.

- بوليصة تأمين على الحياة مجانا.

المستندات المطلوبة

- بيانات الطالب المتاحة، والبطاقة الشخصية في حالة توافرها.

- البطاقة الشخصية الخاصة بولي الأمر.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- خطاب تسجيل رسمي من المدرسة باسم الطالب، السنة الدراسية والمصاريف السنوية.

- مستند رسمي بتسجيل الطالب العام السابق باسم الطالب.

- خطاب تحويل المرتب.

البنك التجاري الدولي

الشروط المطلوبة

- سعر عائد مميز 21%.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- قيمة القرض تصل إلى 200 ألف جنيه.

- مرونة في السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشروط المطلوبة

- قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة.

- راتب العميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

- يبلغ الحد الأقصى للقرض 100 ألف جنيه.

- يشترط البنك تمويل الجامعات الإنترناشيونال فقط ولا يقدم تمويلا للجامعات الحكومية أو الخاصة.

آلية صرف وسداد القرض

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا "7 سنوات".

- يمنح التمويل للطالب "إذا كان يعمل بوظيفة" أو لولي الأمر أو الوصي

- يمنح التمويل لسداد المصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من الجامعات في مصر.

- يمكن سداد التمويل الممنوح على أقساط متوافقة مع جدول سداد الرسوم الدراسية للمؤسسة التعليمية "مدرسة أو جامعة.

- سداد مبلغ التمويل مباشرة إلى المؤسسة التعليمية المختارة بناءّ على مخاطبة رسمية من المدرسة / الجامعة بقيمة المصاريف الدراسية.