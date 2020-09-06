الحكومة لـ المواطن: حول عربياتك للعمل بالغاز وستوفر 1200 جنيه شهريا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وفر استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات للمواطن يصل إلى 1200 جنيه شهرياً.

وقال "الملا"، في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، إن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حالياً، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر.

وأشار إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيه شهرياً عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92".

وتابع: "الوفر المتحقق سيمكن العميل من استرداد قيمة التحويل من البنزين للغاز الطبيعي من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفاً أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخراً.